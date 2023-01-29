Chelsea, Malo Gusto transferini bitirdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Lyon'un maddi şartlarını kabul etti ve 19 yaşındaki sağ bek Malo Gusto'yu transfer etti. Genç savunmacı, sezon sonuna kadar Lyon'da kiralık olarak oynamaya devam edecek.

Sozcu.com.tr

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon’un 19 yaşındaki sağ beki Malo Gusto, gelecek sezondan itibaren Chelsea forması giyecek. Lyon ve Chelsea arasında uzun süredir devam eden bonservis pazarlığı, Fransız ekibinin taleplerinin yerine getirilmesiyle sonuçlandı.

Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Chelsea’nin istedikleri teklifi yapmaması halinde transferin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Londra ekibi, 19 yaşındaki Fransız futbolcu için 26,3 milyon sterlin bonservis bedeli ödemeyi ve sezon sonuna kadar Lyon’da kiralık olarak forma giymesini kabul edince transfer kesinleşti.

Chelsea’nin Reece James’e alternatif olarak transfer ettiği Malo Gusto, Lyon A takımında üç yılda 54 maça çıktı ve genç yaşına rağmen takımın düzenli oyuncularından biri olmayı başardı.

Öte yandan, sezon başında Inter’den 12 milyon sterline transfer edilen Chelsea orta saha oyuncusu Cesare Casadei, Reading’e kiralık olarak yollandı.

Malo Gusto, Joao Felix’in Atletico Madrid’den kiralanması da dahil olmak üzere Chelsea’nin bu dönemdeki yedinci transferi oldu. Orta saha transferi için de çalışmalarını sürdüren Chelsea, Enzo Fernandez, Brighton’dan Moises Caicedo ve Everton’dan Amadou Onana için transfer girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı.

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