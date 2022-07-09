Chelsea, Manchester City’den Sterling’i transfer etti

Chelsea uzun süredir peşinde olduğu Raheem Sterling'i Manchester City'den koparmayı başardı. 27 yaşındaki İngiliz yıldız ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig devleri Chelsea ile Manchester City, Raheem Sterling transferinde anlaşmaya vardı. The Athletic’in haberine göre; Chelsea, İngiliz yıldız için 47.5 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 10 milyon Sterlin’lik bonus da bulunuyor.

Chelsea, 27 yaşındaki Sterling ile ile 4+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. ABD turuna katılmadan önce Sterling, Londra’da hızlı bir şekilde sağlık kontrolünden geçecek.

Sterling, 2015 yılında Liverpool’dan 44 milyon Sterlin bedeliyle Manchester City’ye gitti. City’de çıktığı 339 maçta 131 gol atan Sterling, 4 Premier Lig, 1 FA Cup ve 3 Lig Kupası kazandı.

Chelsea 2022-23 sezonunun ilk maçında 6 Ağustos’ta Everton ile karşı karşıya gelecek.

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