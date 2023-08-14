Chelsea, Moises Caicedo’yu rekor bonservis bedeli karşılığında transfer etti!

Chelsea, Brighton'ın genç yeteneği Caicedo'yu rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Oyuncu, Chelsea ile sekiz yıllık bir anlaşma imzaladı.

Sozcu.com.tr

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Chelsea, Ekvadorlu milli oyuncu Moises Caicedo ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Stamford Bridge ekibiyle bir yılı opsiyonlu olmak üzere sekiz yıllık bir sözleşme imzaladı ve Premier Lig ekibi Brighton and Hove Albion’dan Chelsea’ye katıldı.

Chelsea’ye transferini tamamlayan Caicedo, “Chelsea’ye katıldığım için çok mutluyum. Bu büyük kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım ve Chelsea beni aradığında iki kez düşünmeme gerek kalmadı, kulüp için imza atmak istediğimi biliyordum. Burada olmak bir hayalin gerçekleşmesi ve takımla birlikte başlamak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sportif direktörler Laurence Stewart ve Paul Winstanley ise “Moises geçtiğimiz 18 ay boyunca Avrupa futbolunda göze çarpan bir oyuncu olduğunu kanıtladı ve onu Mauricio Pochettino’nun kadrosuna katmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” yorumunda bulundu.

Impossible not to smile. pic.twitter.com/k6Vn14G4za — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

CAICEDO İÇİN ÖDENEN BONSERVİS BEDELİ

Caicedo, İngiltere rekoru olan 115 milyon sterlin (146 milyon dolar) transfer ücreti karşılığında Brighton’dan Chelsea’ye transferini tamamladı ve İngiltere tarihinin en pahalı, Neymar ve Kylian Mbappe’den sonra da dünya futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu.

Geçen sezon arasında Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez’i 107 milyon sterlin karşılığında Benfica’dan kadrosuna katan Chelsea, böylece 2023 yılı içinde iki kez lig tarihinin bonservis rekorunu kırdı.

Kaynakların ESPN’e verdiği bilgiye göre; Chelsea teklifini yükseltti ve kulüp pazar günü ilk etapta 100 milyon sterlinlik garanti ödeme ve 15 milyon sterlinlik bonuslar içeren bir anlaşma üzerinde anlaştı. Bonusların yaklaşık yarısının kolayca elde edilebileceği, diğer yarısının ise oldukça zor maddeler olduğu belirtiliyor.

MOISE CAICEDO’NUN KARİYERİ

Caicedo’nun Chelsea yolculuğu Ekvador’un Santo Domingo kentinde başladı. Henüz 13 yaşındayken bölgesel bir takımda oynuyordu ve CD Espoli’nin genç takımındaydı. İki yıl sonra Independiente del Valle’ye katıldı.

Yeteneği kulüpteki herkes tarafından görülüyordu ve Caicedo ilk kez 17 yaşında A takıma çıktı. 2020 sezonu sırasında A takım kadrosunda kendisine yer buldu ve aynı zamanda kulübü U-20 Copa Libertadores’te temsil etmeye devam etti.

Caicedo, Independiente’nin orta sahada Enzo Fernandez’in formasını giydiği River Plate ile karşı karşıya geldiği turnuvada finale çıkmasında kilit rol oynadı. Galip gelen taraf Ekvador tarafı oldu.

Şubat 2021’de Caicedo Güney Amerika’dan ayrıldı ve Brighton’a transfer oldu. Ertesi sezona kadar ilk maçına çıkmadı ve ardından Belçika kulübü Beerschot’a kiralık olarak gitti.

Caicedo 2021-22 sezonunun ilk yarısını Belçika’da geçirdi ve Brighton tarafından geri çağrılmadan önce Beerschot formasıyla 14 maça çıktı. Geri döndüğünde Caicedo takımın önemli bir parçası haline geldi.

Geçtiğimiz sezon Caicedo, Premier Lig’i en iyi derecesi olan altıncılıkla tamamlayan ‘Martılar’ için 43 maça çıktı. Caicedo bu başarıda çok önemli bir rol oynadı ve kulüp tarafından ‘Sezonun Oyuncusu’ seçildi.