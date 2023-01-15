Chelsea Mykhailo Mudryk’i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki hücum oyuncusu Mykhailo Mudryk'i transfer ettiğini açıkladı.

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Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Chelsea, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Chelsea, Monaco’dan kadrosuna kattığı Benoit Badiashile ve Atletico Madrid’ten sezon sonuna kadar kiraladığı Joao Felix’in ardından 3’üncü transferini resmiyete kavuşturdu. Londra ekibi, Shakhtar Donetsk’ten Mykhailo Mudryk ile 8.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Shakhtar Donetsk’e 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başarı ve performans bonuslarına göre bu rakamın 100 milyon Euro’ya kadar çıkması söz konusu.

Transferin resmiyete kavuşmasının ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Mudryk, “Chelsea’ye katıldığım için çok mutluyum. Bu harika bir ligde yer alan çok büyük bir kulüp ve kariyerimin bu aşamasında benim için çok çekici bir proje. Yeni takım arkadaşlarımla tanışacağım için heyecanlıyım. Graham Potter ve ekibinin yanında kendimi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

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