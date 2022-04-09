Chelsea, Real Madrid’in acısını Southampton’dan çıkardı: 0-6

İngiltere Premier Lig'de Southampton'a konuk olan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Real Madrid mağlubiyetinin acısını ligde çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de deplasmanda Southampton ile karşılaşan Chelsea, rakibini gole boğdu ve sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunda Real Madrid’e evinde 3-1 yenilen Chelsea, Southampton deplasmanında maça fırtına gibi başladı. Mücadelenin 8. dakikasında Marcos Alonso ile öne geçen Chelsea, 16’da Mason Mount, 21’de Timo Werner ve 31’e Kai Havertz ile bulduğu goller sayesinde ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında da 49’da Werner ve 54’te Mount’un golleriyle durumu 6-0’a getiren Chelsea, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Chelsea puanını 62 yaparken, Southampton 36 puanda kaldı.