Chelsea resmen satıldı! Dev rakam

Roman Abramovich'in sahibi olduğu İngiliz kulübü Chelsea resmen satıldı. Chelsea'nin yeni sahibi ABD'li Todd Boehly oldu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus iş insanı Roman Abramovich tarafından satışa çıkarılan Chelsea’nin yeni sahibi belli oldu.

ABD’li yatırımcı Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyum, son Şampiyonlar Lig şampiyonu Chelsea’yi 2.92 milyar Euro karşılığında satın aldı. Konsorsiyumda Todd Boehly dışında Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss yer aldı.

2 MİLYAR EURO YATIRIM

Chelsea Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla bir süredir devam eden satış işlemlerinin sonuca bağlandığını duyurdu. Açıklamada kulübün yeni sahiplerinin 2 milyar Euro yatırım için kulübe kaynak aktaracağı da belirtildi. Bu kaynağın Stamford Bridge Stadyumu, altyapı, kadın futbol takımı, Chelsea Vakfı için kullanılacağı duyuruldu.

Satış işlemlerinin ay sonunda tamamlanacağı da ifade edildi.

HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK

Roman Abramovich, satıştan elde edeceği tüm parayı, Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle zarar gören insanlar için hayır kurumlarına bağışlayacağını söylemişti.

Chelsea, Rus iş insanı Roman Abramovich döneminde 2 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 2 Avrupa Süper Kupası, 1 de Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.