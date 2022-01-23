Chelsea, Tottenham’ı 8 dakikada devirdi: 2-0

Ligde 4 maçtır kazanamayan Chelsea, sahasında Tottenham'ı 2-0 yenerek kötü gidişe derbi galibiyetiyle son verdi.

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İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’in iki Londra ekibine ev sahipliği yaptığı maçta kazanan Chelsea oldu.

İlk yarının golsüz geçildiği maçta Kane’nin 39. dakikada ağlara gönderdiği top, Tottenham kaptanının Thiago Silva’ya yaptığı faul nedeniyle gol sayılmadı.

İkinci yarının başında Hakim Ziyech ceza sahası dışından sol ayağıyla gönderdiği plase vuruşta Chelsea 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Mount’un asistinde Thiago Silva skoru 2-0’a getiren golü kaydetti.

Londra derbisinde geride kalan dakikalarda skor değişmedi. Chelsea 47 puanla 3. sırada yer alırken, Tottenham da 36 ve maç eksiğiyle 7. sırada kaldı.

9 Şubat’ta Tottenham, Southampton ile karşı karşıya gelecek. Chelsea ise 12 Şubat’ta Arsenal’ı derbide sahasında konuk edecek.