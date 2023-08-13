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Chelsea ve Liverpool 1-1 berabere: İptal edilen gollerle heyecanlı maç

Chelsea'nin evinde ağırladığı Liverpool ile 1-1'lik skorla eşitlenen mücadele, iptal edilen gollerle anıldı. Diaz'ın harika golüne Disasi'den yanıt geldi.

Sozcu.com.tr
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Chelsea ve Liverpool 1-1 berabere: İptal edilen gollerle heyecanlı maç

İngiltere Premier Lig ilk hafta maçında Chelsea deplasmanında konuk olan Liverpool, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. İki golün iptal edildiği maç 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin 18. dakikasında Mohamed Salah’ın müthiş ara pasına kayarak dokunan Luis Diaz, Liverpool’u 1-0 öne geçirdi. Bu golden 13 dakika sonra bu kez Trent Alexander Arnold’ın milimetrik pasına Mohamed Salah hareketlendi ve kaleci Robert Sanchez’i mağlup ederek skoru 2-0 yaptı. Ancak VAR uyarısıyla ofsayt tespit edildi ve gol iptal edildi.

Chelsea pozisyon bulmakta zorlanırken, 37. dakikada bir duran top organizasyonu sonrası Axel Disasi’nin attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Chelsea formasıyla ilk lig maçında gol atan Disasi’nin golünden 2 dakika sonra Ben Chilwell sahneye çıktı. İngiliz oyuncunun golüyle bu kez Chelsea öne geçen taraf oldu ancak yine VAR devreye girdi ve golden önce ofsayt olduğu tespit edildi.

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısında birçok pozisyon yaşandı. İki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince Stamford Bridge’deki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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