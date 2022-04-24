Chelsea, West Ham United’ı son saniye golüyle devirdi: 1-0

İngiltere Premier Lig'deki Chelsea-West Ham United arasında oynanan Londra derbisi, son dakika golüyle dramatik sonuçlandı. İkinci yarısı nefes kesen maça kırmızı kart, kaçan penaltı ve 90. dakikadaki gol damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Son haftalarda istikrarsız bir görüntü sergileyen Chelsea, Londra derbisinde ağırladığı West Ham United’ı 90. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

İlk yarısız golsüz ve temposuz geçen maçın ikinci yarısı Chelsea’nin yoğun baskısıyla geçildi. Maçın 86. dakikasında VAR uyarısıyla kırmızı kart gören Craig Dawson, West Ham United’ı 10 kişi bırakırken, Chelsea’nin kazandığı penaltıyı Jorginho kaleci Lukas Fabianski’ye nişanladı ve büyük bir fırsatı harcadı.

Ancak 76. dakikada oyuna giren ABD’li yıldız Christian Pulisic, 90. dakikada Marcos Alonso’nun yaptığı asisti gole çevirince Chelsea’yi 1-0’lık galibiyete taşıyan isim oldu. Bu sonuçla puanını 65 yapan üçüncü sıradaki Chelsea, bir maç fazlası olan en yakın rakibi Arsenal’in 5 puan önünde yer aldı. West Ham United ie, 52 puanla yedinci sırada kaldı.