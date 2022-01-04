Chelsea’de Lukaku krizi sonuçlandı! Tuchel açıkladı…

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla kadro dışı kalan ve Chelsea'den ayrılması gündeme gelen Romelu Lukaku hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin teknik direktörü Thomas Tuchel, kulüpte mutsuz olduğunu söyleyen ve ayrılık sinyalleri veren Romelu Lukaku’nun geleceği konusunda sürpriz bir açıklama yaptı. Tuchel, Lukaku’nun özür dilediğini ve Çarşamba günkü Carabao Kupası yarı final ilk maçında Tottenham’a karşı kadroda yer alacağını söyledi.

Belçikalı forvet birkaç hafta önce yaptığı bir röportajdaki açıklamaları nedeniyle Liverpool ile oynanan maçta kadro dışı kalmıştı. Teknik direktör Tuchel, Pazartesi günü tecrübeli forvetle yaptığı görüşmenin ardından “Özür diledi ve bugünkü antrenmanda takıma döndü” dedi ve şöyle konuştu:

“KASTEN YAPMADI”

“Geriye dönüp bakması için zaman verdik. Benim için en önemli şey onu anlamaktı. Bunu çok önemli bir maç öncesi kasten yaptığını düşünmüyorum.”

OLAY YARATAN RÖPORTAJ

97,5 milyon sterline rekor bedelle Chelsea’ye transfer edilen Lukaku, Aralık ayında verdiği bir röportajda Tuchel yönetimindeki rolünden mutlu olmadığını ve yakın gelecekte Inter’e dönmek istediğini söyledi. Geçen sezon Inter’le Serie A şampiyonu olduktan sonra Londra ekibine transfer olan deneyimli forvet, Chelsea’ye transfer olduğundan beri 18 maçta 7 gol attı.

“NE YAPTIĞININ FARKINDA”

Tuchel, Lukaku’nun yarattığı sorunun ve bu durumu düzeltme konusunda sorumluluğunun farkında olduğunu sözlerine ekledi: “O hâlâ bizim oyuncumuz. Bizim için oynamasını sağlamak ve onu sıkı bir şekilde mücadele etmeye ikna etmek için iyi nedenlerimiz var.”

Lukaku Stamford Bridge’e döndüğünden beri sakatlık ve hastalıklardan dolayı formasından uzak kaldı. Zaman zaman formdayken bile ilk 11’de şans bulamadı. Ancak, son iki Premier Lig maçında Tuchel ile rolüyle ilgili tartışmaların ardından gol atarak son zamanlarda formda bir görüntü yakaladı.