Chelsea’nin eski teknik direktörü Avram Grant hakkında cinsel taciz iddiası

Chelsea'nin eski teknik direktörü Avram Grant hakkında çok sayıda kadın cinsel taciz iddiasında bulundu. Kadınlar yaşadıklarını anlatırken, Avram Grant iddialar halkında açıklama yaptı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin eski teknik direktörü Avram Grant, birçok kadın tarafından cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya kaldı. Israel TV’de yayınlanan ‘Exposure’ adlı programa katılan birçok kadın, 66 yaşındaki Avram Grant’ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiler.

Chelsea ile 2008 yılında Şampiyonlar Ligi’nde final oynamış olan Avram Grant, konumunu kullanarak birkaç kadını ilişkiye girmeye zorlamakla suçlandı. İddialara göre Avram Grant, bazı genç kadınlara kendisi ile birlikte olmaları halinde kariyerlerinde ilerleme sözü verdiği belirtildi.

“22 YAŞINDAYDIM”

Avram Grant ile yaşadığı olayı anlatan bir kadın “Haziran 2020’de beni Tel Aviv’deki evine iş bulma konusunda yardımcı olmak amacıyla davet etti. Bir süre sonra benden kıyafetlerimi çıkarmamı istedi. Önce şaka yapıyor sandım. Ondan uzakta bir yerde oturuyordum. Yaklaşmamı söyledi. Elini bacağıma koydu. Hemen elini ittim. Biraz konuştuktan sonra beni zorla öpmeye çalıştı. Gece kalmam konusunda ısrar etti. 22 yaşındaydım. Ona karşı koyacak gücüm olmadığı için banyoya gidip ağladım” şeklinde anlattı.

“MANKENLİĞİ BIRAKTIM”

Bir başka kadın da, Avram Grant yüzünden mankenliği bırakmak zorunda kaldığını belirtirken, “Bana yardım edeceğini söyledi. Bunun üzerine İsrail’den İngiltere’ye uçtum. Otelde buluşmamızın ardından üstünü çıkardı. Daha sonra da ilişkiye girmem için beni zorladı. Defalarca reddetmeme rağmen sürekli ısrar ettim. Başka türlü gitmeme izin vermeyeceğini düşündüğüm için yapmak zorunda kaldım. Sonrasında böyle insanların artık beni fark etmesini istemediğim için mankenliği bıraktım” ifadelerini kullandı.

İddialar üzerine Avram Grant, bir açıklama yaparak “Ben sosyal bir insanım. Yıllardır da birçok kadınla ilişkim oldu. Bütün ilişkilerimde kadınlara iyi davranmaya çalıştım. Saygılı olmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Asla yanlış bir davranışta bulunmamaya çalıştım. Buna rağmen kırdığım kadınlar olduysa özür dilerim” dedi.