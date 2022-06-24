Chelsea’nin yeni sahibi kesenin ağzını açtı

Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly, takımın teknik direktörü Thomas Tuchel'e 6 yeni futbolcu sözü verdi. Todd Boehly, bu transferler için dudak uçuklatan bir bütçe belirledi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında İngiliz hükümetinin mal varlıklarını dondurduğu Roman Abramovich'ten Chelsea Kulübü’nü 5 milyar Euro’ya satın alan Amerikalı iş insanı Todd Boehly, kesenin ağzını açtı.

Teknik direktör Thomas Tuchel ile bir görüşme gerçekleştiren Todd Boehly, Alman çalıştırıcıya en az 6 transfer sözü verdi. The Telegraph’da yer alan habere göre Todd Boehly ile yaptığı konuşmada savunmayı güçlendirmek ve hücum hattını zenginleştirmek istediğini belirten Thomas Tuchel, orta sahada ise yeterli derinliğe sahip olduklarını bildirdi.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Todd Boehly’ye Matthijs de Ligt, Jules Kounde, Raheem Sterling, Jonathan Clauss, Ousmane Dembele, Richarlison ve Gabriel Jesus isimlerinin veren Thomas Tuchel’in isteği olumlu karşılandı. Yeni başkan, bu transferler için 233 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.

Öte yandan Todd Boehly’nin, Sportif Direktör Marina Granovskaia ile yolların ayrılmasının ardından takıma yapılacak transferler ile bizzat ilgileneceği öğrenildi.