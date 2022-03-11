Chelsea’ye Abramovich yaptırımları sürüyor! Banka hesabı donduruldu, otobüse yakıt alınamadı

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu İngiltere Premier ekibi Chelsea'ye yaptırımlar devam ediyor. Bilet satışı yasağı ve mağazalarını kapatma kararı verilen kulübün banka hesabı da donduruldu. Kulübün şirket kartlarının da askıya alınmasıyla takım otobüsüne yakıt alınamadığı iddia edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’ye hükümet tarafından yaptırımlar devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Vladimir Putin’in yakın çevresinde olduğu gerekçesiyle Rus milyarder Roman Abramovich’in takımının tüm gelirleri donduruldu.

İngiliz hükümeti, Chelsea’yi de yaptırım listesine eklerken, satışı da askıya alındı. Sezonun geride kalan kısmında bilet satışı yapamayacak olan Chelsea’nin resmi ürünlerini satan mağazalar da bir sonraki karara kadar kapandı. Ayrıca, Abramovich'in Chelsea ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağı belirtilirken; İngiliz ekibinin kontratı biten oyuncularla yeni sözleşme imzalayamayacağı, herhangi bir oyuncusunun satışını gerçekleştiremeyeceği ve yeni transfer yapamayacağı öğrenildi.

SON OLARAK HESAP DONDURULDU, YAKIT ALINAMADI!

İngiliz basınının haberine göre; hükümet, birçok yaptırım uyguladığı kulübün banka hesabı da donduruldu. Chelsea’nin banka hesabının yanı sıra şirket kredi kartlarına da yasak geldi. Kartların dondurulmasının ardından kulüp otobüsüne yakıt alınamadı.

SPONSOR DA SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALDI

İngiliz hükümetinin yaptırımlarının ardından Maviler’in forma göğüs sponsoru Three, sözleşmeyi askıya aldı. Anlaşmaya göre Chelsea, Three ile sponsorluğundan yıllık 40 milyon sterlin kazanıyordu. 3 senelik anlaşma 120 milyon sterlin değerindeydi.

İlginizi Çekebilir Dünyanın konuştuğu Abramovich: Beş parasız bir yetimken, Putin'i başkanlığa getiren isim oldu

İlginizi Çekebilir İngiltere'den Roman Abramovich'e yaptırım! Chelsea'ye el koydular...