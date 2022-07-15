Christian Eriksen’in inadı: Kalp krizinden Manchester United’a imzaya!

EURO 2020'de geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra futbola 6 ay ara veren 30 yaşındaki Eriksen, kariyerinin bittiği andan 1 yıl sonra dünya devi Manchester United'a 3 yıllık imza attı.

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EURO 2020’nin ikinci gününde, 12 Haziran 2021’de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında bir anda yere yığılan ve bir süre bilinci kapanan Eriksen, stattan ambulansla hastaneye kaldırmıştı.

Tüm futbolseverleri büyük üzüntüye boğan bu olaydan sonra Eriksen’in futbola devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. İtalya Serie A ekibi Inter, risk almadı ve sözleşmeli futbolcusu Eriksen ile anlaşarak yollarını ayırdı.

6 AY SONRA BRENTFORD’A İMZA ATTI

Yaşadığı şanssız olaydan sonra Eriksen’in sağlık durumu incelendi, tedavisi devam etti ve İngiltere Premier Lig’in yeni takımı Brentford, Danimarkalı yıldızla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu 11 kez formasını giydiği Brentford’da 1 gol atıp 4 asist yaptı.

1 YIL SONRA MANCHESTER UNITED

Christian Eriksen, bonservisi elindeyken Manchester United’a imza attı. Kalbinden yaşadığı problemden 6 ay sonra futbola dönüp problem yaşamayan tecrübeli futbolcu, Manchester ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbolu bırakması beklenen Eriksen’in müthiş dönüşünün sırrı ise Kırmızı Şeytanlar’a imza attıktan sonra yaptığı şu açıklamada yatıyor olabilir;

“Futbol için hala büyük hırslarım var ve yolculuğuma devam etmek için burası mükemmel bir yer.”

“HARİKA OLACAK”

İmzasının ardından açıklama yapan Eriksen, “Manchester United, özel bir kulüp ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Old Trafford’da defalarca oynama ayrıcalığı yaşadım ancak bunu Manchester United formasıyla yapmak harika olacak” ifadelerini kullandı.

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