Çin ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal pazarlığı: ‘Olimpiyatlar bitsin!’

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali öncesinde, Çinli yetkililerin operasyonun Kış Olimpiyatları bittikten sonra başlatılmasını istediği iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Çin cephesinden açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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New York Times’ta yer alan bir istihbarat raporuna göre, üst düzey Çinli yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna operasyonunu Kış Olimpiyatları bitene kadar ertelemesini söyledi.

Times, Moskova yönetiminin Ukrayna’yı işgal etme planları hakkında önceden bilgiye sahip olduğunu iddia etti. Reuters’a konuşan bir kaynak, Çin’in böyle bir talepte bulunduğunu doğruladı. Ancak resmi bir açıklama yapmayı reddederken, konunun hassasiyeti nedeniyle kaynağın açıklanması kabul edilmedi.

Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, “İlgili raporda belirtilen iddialar hiçbir dayanağı olmayan spekülasyonlardır. Çin’i suçlamak ve karalamak amaçlıdır” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Reuters haber ajansının yorum taleplerine yanıt vermedi.

ÜÇ BÖLGEDEN İŞGAL GİRİŞİMİ

Batılı liderlerin haftalarca süren uyarılarının ardından Rusya, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın sona ermesinden sadece birkaç gün sonra, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya üç bölgeden bir işgal girişimi başlattı. Times’ın verdiği bilgiye göre, Çinli ve Rus yetkililer arasındaki görüşmelere ilişkin Batılı bir istihbarat servisi tarafından bir araştırma yapıldı.

PUTIN, ÇİN İLE ANLAŞMALAR İMZALAMIŞTI

Putin, Şubat ayında Kış Olimpiyatları’nın açılış töreni için Pekin’i ziyaret ederken Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile önemli anlaşmalar imzaladı. İki ülke özellikle finans sektörü ve gaz arzı konusundaki işbirliklerini güçlendirme konusunda anlaştılar.

Çin, Rusya’ya yönelik yaptırımları kınarken, ABD’nin Moskova’yı kışkırttığını söyledi. Asya’daki Amerikan gücünden endişe duyan Pekin yönetimi, Batı’ya meydan okumak için dış politikasını giderek artan bir şekilde Rusya ile uyumlu hale getirdi.