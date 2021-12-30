Çin’de futbolculara çağ dışı yasak!

Çin Spor Genel İdaresi, Çin Milil Takımı'nda forma giyen futbolculara getirdiği dövme yasağını bir adım ileriye taşıdı.

Sozcu.com.tr

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2018 yılında alınan kararla, Çinli futbolcuların dövmelerini kapatarak sahaya çıkması talimatı verilmişti. Çin Milli Takımı’nda oynayacak futbolcular, dövmelerini ya sildirmek ya da üzerini kapatarak sahaya çıkmak zorunda kalmıştı. Çin bu yasağı şimdi bir başka seviyeye getirdi.

Çin Spor Genel İdaresi, son kararla birlikte dövmeleri tamamen yasakladı ve topluma iyi bir örnek oluşturmaları için önceden dövmesi bulunan futbolcuların dövmelerini sildirmelerini istiyor. Yapılan açıklamada, “Milli Takım ve 23 yaş altı milli takım sporcularının yeni dövme yaptırmaları kesinlikle yasaktır ve halihazırda dövmesi olanların silmeleri tavsiye edilir” denildi.

Guangzhou FC takımının Çinli yıldızı Zhang Linpeng, Çin futbolunda dövmeleri ile ün yapan bir isim. Ancak yeni kurallar, milli takımdan ihraçla sonuçlanabilecek yeni dövmeleri olan genç futbolcular için sorun yaratacak gibi görünüyor.

İDEOLOJİK VE POLİTİK EĞİTİM FAALİYETLERİ

Milli takımdaki futbolcular daha önce görünür yerdeki dövmelerini bantla kapatarak oynuyordu. Spor Genel İdaresi, tüm yaş gruplarındaki milli takım oyuncularının, ‘vatansever eğitimini güçlendirecek’ ideolojik ve politik eğitim faaliyetleri düzenlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Açıklamada, ‘Futbolcuların yönetimini güçlendirmeye yönelik öneriler’ başlığı da yer aldı.

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