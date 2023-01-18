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Çin’e doping şoku

Çinli 10 snooker oyuncusuna şike soruşturması gerekçesiyle men cezası verildi.

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Çin’e doping şoku

Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Birliği (WPBSA), Çinli 10 snooker oyuncusuna şike soruşturması gerekçesiyle men cezası verdi.

WPBSA’dan yapılan açıklamada, “Soruşturma tamamlanana kadar oyuncuların Dünya Snooker Turu’na ve WPBSA tarafından organize edilen diğer etkinliklere katılmaları ve yarışmaları askıya alınmıştır” denildi.

Şike soruşturması gerekçesiyle men cezası verilen oyuncuların; Liang Wenbo, Li Hang, Lu Ning, Yan Bingtao, Zhao Xintong, Zhang Jiankang, Chen Zifan, Chang Bingyu, Zhao Jianbo ve Bai Langning olduğu açıklandı. (AA)

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