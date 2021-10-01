Çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı! Yine Glen Kamara…

Geçen sezon Slavia Praglı futbolcu Ondrej Kudela tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Rangers oyuncusu Glen Kamara, Perşembe günkü Sparta Prag maçında benzer bir tacize maruz kaldı. Maçın ikinci yarısında kırmızı kart gören Kamara'ya ırkçı saldırıda bulunanlar bu kez çocuklardı...

Sozcu.com.tr

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Avrupa Ligi’nde oynanan Sparta Prag-Rangers karşılaşmasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçen sezon Slavia Prag maçında ırkçı saldırıyla karşılaşan Rangers futbolcusu Glen Kamara, bu kez Sparta Prag deplasmanında tribünde sadece çocukların olduğu maçta da benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz sezon oynanan Slavia Prag-Rangers maçında Prag futbolcusu Ondrej Kudela, Kamara’ya yönelik ırkçı davranış nedeniyle UEFA tarafından suçlu bulunarak 10 maç cezaya çarptırılmıştı. Bu olaydan 5 ay sonra Sparta’nın Letna Stadyumu’nda sahaya çıkan Kamara, bu kez çocukların hedefi oldu. Monaco’lu Aurelien Tchouameni’ye yapılan ırkçı saldırı nedeniyle Sparta Prag’a ceza veren UEFA, tribünlerin tamamen kapatılması yerine çocukların maçı izlemesine izin vermişti.

“HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM”

Ancak tribünlerdeki çocuklar, maç boyunca topu ayağına her aldığında Kamara’yı ıslıklarken, Rangers’lı futbolcu 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılınca protestonun boyutu da arttı. Hakaretler eşliğinde sahayı terk eden Kamara’yı teknik direktörü Steven Gerrard teselli etti. Maçtan sonra basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Gerrard, “Maç sırasında farkında değildim. Açıkçası oyuna ve taktiklere odaklandım. Eğer gerçekten bu yapıldıysak hayal kırıklığına uğradım ama şaşırdığımı söyleyemem. Glen’i hedef aldılarsa, bu son derece hayal kırıklığı yaratan bir durum. Çünkü stadyumda sadece çocukların olmasının nedeni daha önce yaşanan benzer olaylar” ifadelerini kullandı.

“BU BİR UTANÇ OLMALI”

Kamara’nın avukat Aamer Anwar, yaptığı açıklama ile Çek kulübünü eleştirirken şu sözleri sarf etti:

“Sparta Prag’ın stadyumunun kapatıldığını duyduğumda hem Glen hem de diğer siyah oyuncuların herhangi bir taciz veya ırkçılığa katlanmak zorunda kalmayacağını ummuştum. Fakat bu akşam yaşananlar Çek tarafı için bir utanç olmalı. Taraftarların yasaklanmasına rağmen, stadyumun 10 bin çocukla dolu olması fark yaratmadı. Bu çocukların büyük bir kısmı, tüm siyah oyuncularla birlikte Glen’i topa her dokunuşunda yuhaladı. Bu gece bir kez daha Prag’ın ciddi bir ırkçılık sorunu olduğunu ve her zamanki gibi UEFA’nın ortalarda görünmediği kanıtlandı.”

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