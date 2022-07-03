Cristiano Ronaldo 115 yıllık binayı satın aldı, çivi bile çakmadı!

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester'da yeniden dönüştürerek otel yapmayı planladığı binayı bir türlü yenilemeyince eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sozcu.com.tr

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Cristiano Ronaldo, satın aldığı 115 yıllık bir binanın dört yıldızlı otele dönüştürülmesine izin verdikten sonra Manchester şehir merkezinin tarihi bir bölgesini harap etmekle suçlanıyor.

27 milyon sterlinlik bir projenin parçası olan 11 katlı lüks binayı yenileme sözü veren Ronaldo, aradan geçen zamana rağmen hiçbir çalışma yapılmaması nedeniyle belediye meclisi tarafından kınandı.

1907’de inşa edilen binanın kötü durumu, diğer işletmelerin bölgeye yatırım yapmasını engellediği düşünülüyor. Bir de binanın çevresine dev bir reklam tabelası yerleştirme fikri, Manchester United’ın yıldızına olan tepkileri katladı.

KAMU YARARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Binaya yerleştirilecek reklam panolarının çalışmaları geciktireceği ve binanın daha da hasar göreceğini söyleyen yetkililer, tarihi binanın yenilenerek elde edilecek kamu yararlarının önüne geçildiğini eklediler. 37 yaşındaki Ronaldo, Manchester United için ilk maçına çıktıktan 18 yıl sonra, Ağustos 2021’de İspanyol nişanlısı Georgina Rodriguez ve çocukları ile Manchester’a dönmeden önce bu mülkü satın aldı.

56 MİLYON STERLİN…

Portekizli yıldıza yakın kaynaklar, Londra ve Lizbon’da otelleri bulunan Ronaldo’nun bir otel daha açarak dünya çapında bir marka yaratmak istediğini söylüyor.

15 yıldır bakımsız durumda olan binanın kaderi, 2020’de Ronaldo’nun fütüristik bir otele dönüştürmek için planlama izni almasıyla değişti. Otelin 2023’te açılacağı ve 900’den fazla kişiyi istihdam ederek yerel ekonomiye 56 milyon sterlin katması bekleniyor.

Çalışmalar devam ederse, otel 151 yatak odasına sahip olacak ve gecelik konaklama 130 ila 250 sterlin arasında olacak.