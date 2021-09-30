Cristiano Ronaldo, 90+5’te Manchester’ı ipten aldı: 2-1! Tarihe geçti…

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Villarreal'i konuk eden Manchester United, geriye düştüğü maçı 90+5'te Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 2-1 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanını alan Ronaldo, tarihe geçtiği maçın son anlarına damgasını vurdu.

Sozcu.com.tr

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Manchester United’ın dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde yeni bir rekora imza attığı Villarreal maçının hikayesini de değiştiren adam oldu. F Grubu ikinci maçında Villarreal’i ağırlayan Manchester United, ikinci yarının başında geriye düştüğü maçı 90+5’te Cristiano Ronaldo’nun ayağından bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı. Grupta ilk maçını kaybeden Manchester United, Villarreal karşısındaki geri dönüşle çok kritik bir galibiyete imza atarken 36 yaşındaki Ronaldo galibiyetin mimarı oldu.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 53. dakikasında Paco Alcacer’in attığı golle Villarreal Old Trafford’da 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Ancak 60. dakikada Bruno Fernandes’in ceza sahası dışına ortaladığı serbest vuruş sonrası Alex Telles’in muhteşem volesiyle Manchester United skoru 1-1’e getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda baskısını iyice arttıran Manchester United, 90+5’te büyük sevinç yaşadı.

CASILLAS’IN REKORUNU KIRDI

Jesse Lingard’ın asistinde golü bulan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok forma giyen futbolcusu (178 maç) rekorunu kırdığı maçta son sözü söyleyen isim oldu. Kaleci Iker Casillas’ı (177 maç) geride bırakan Ronaldo, golden sonra büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Manchester United, ilk maçtaki Young Boys yenilgisinin ardından 3 puana ulaştı. İngiltere deplasmanından puan almaya çok yaklaşan Villarreal ise, 1 puanda kaldı.

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