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Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile ilk maçına çıktı

Yeni kulübü Al-Nassr ile ilk maçına çıkan Cristiano Ronaldo, 1-0 kazandıkları Al-İttifak maçında skora katkı veremedi.

Yayınlanma: 23:52 - 22 Ocak 2023 Güncellenme:
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Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile ilk maçına çıktı

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun da forma giydiği maçta Al-İttifak’ı 1-0 yendi.

Ronaldo, yeni kulübü Al-Nassr’da ilk lig maçına Al-İttifak karşısında çıktı.

Ev sahibi ekip Al-Nassr, maçı bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca’nın 31. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

37 yaşındaki Ronaldo, 11’de başlamasına ve maçın tamamında yer almasına rağmen skora katkı veremedi.

Al-Nassr, ligde 14 hafta sonunda 33 puanla lider durumda bulunuyor. (AA)

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