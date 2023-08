Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’ın galibiyetinden sonra hakeme ‘uyan’ diye bağırdı

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’ın Shabab Al-Ahli Dubai’ye karşı aldığı 4-2’lik galibiyet sırasında hakemlere olan öfkesini dile getirdi ve Portekizli süperstarın hakeme ‘uyan’ diye bağırdığı görüldü.

Takımı 2-1 geriye düştükten sonra geri dönerek Asya Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamalarında yerini alırken, beş kez Ballon d’Or kazanan oyuncu skor tabelasına etki edemedi ancak, Marcelo Brozovic’e takımının dördüncü golü için asist yaptı.

Maç sırasında Ronaldo, birçok penaltı itirazlarının sonuçsuz kalmasının ardından hakemlerle tartışırken hoşnutsuz bir görüntü çizdi. 38 yaşındaki oyuncu daha sonra hakeme doğru bağırırken görüldü ve kasıla kasıla uzaklaşmadan önce kollarını sallayarak ‘uyan’ diye bağırdı.

Here is a Thread of All The Penalties NOT given for Al Nassr Tonight… the Agenda against Cristiano Ronaldo is insane pic.twitter.com/eoAJF8exrA

