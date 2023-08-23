Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’ın galibiyetinden sonra hakeme ‘uyan’ diye bağırdı

Al-Nassr'ın 4-2'lik Shabab Al-Ahli Dubai galibiyetinde Cristiano Ronaldo, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Sahada gergin anlar yaşayan süperstarın, hakeme 'uyan' diye bağırması dikkatlerden kaçmadı.

Sozcu.com.tr

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Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’ın Shabab Al-Ahli Dubai’ye karşı aldığı 4-2’lik galibiyet sırasında hakemlere olan öfkesini dile getirdi ve Portekizli süperstarın hakeme ‘uyan’ diye bağırdığı görüldü.

Takımı 2-1 geriye düştükten sonra geri dönerek Asya Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamalarında yerini alırken, beş kez Ballon d’Or kazanan oyuncu skor tabelasına etki edemedi ancak, Marcelo Brozovic’e takımının dördüncü golü için asist yaptı.

Maç sırasında Ronaldo, birçok penaltı itirazlarının sonuçsuz kalmasının ardından hakemlerle tartışırken hoşnutsuz bir görüntü çizdi. 38 yaşındaki oyuncu daha sonra hakeme doğru bağırırken görüldü ve kasıla kasıla uzaklaşmadan önce kollarını sallayarak ‘uyan’ diye bağırdı.

Here is a Thread of All The Penalties NOT given for Al Nassr Tonight… the Agenda against Cristiano Ronaldo is insane pic.twitter.com/eoAJF8exrA — Albi (@albiFCB7) August 22, 2023

Daha sonra ayrı bir videoda yıldız futbolcuyla özçekim yapmaya çalışan bir adamı sahadan iterken görüldü. Ayrıca bir su şişesine tekme atarken görüldü ve bir kameramana su fırlatırken videoya yakalandı.

Ronaldo’nun takımı Suudi Pro Ligi sezonuna hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı ve açılış maçlarının ikisinde Al-Ettifaq ve Al-Taawon’a kaybetti.

Name a player who is more arrogant than Cristiano Ronaldo and I’ll Deactivate.pic.twitter.com/mZKLGORvYr — ACE (@FCB_ACEE) August 22, 2023

Şampiyonlar Ligi’ni beş kez kazanan Ronaldo, geçen yıl ocak ayında geldiği Suudi ekibinde tüm kulvarlarda 27 maçta 20 gol atarken, Orta Doğu’daki yaşamı onun için zor bir başlangıç oldu.

AYRILMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Takımı geçen sezon Suudi Pro Ligi’ni kazanmayı kıl payı kaçırdı ve rakipleri Al-ittihad onları geçerek şampiyonluğa ulaştı. Ronaldo ilk sezonunun kupasız sona ermesiyle büyük üzüntü yaşadı ve bundan kısa bir süre önce, transferinin üzerinden bir yıl geçmeden kulüpten ayrılmak istediğine dair iddialar ortaya atıldı.