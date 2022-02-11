Cristiano Ronaldo alay konusu oldu

Manchester United'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile eski takım arkadaşı Rio Ferdinand ve takipçilerini şaşırttı.

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Sosyal medya uygulaması Instagram’da dünyanın en çok takipçisi olan isim olan Cristiano Ronaldo, yaptığı son paylaşımla takipçilerine alay konusu oldu. 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olan Portekizli dünya yıldızı, takipçileri ile birlikte eski takım arkadaşı Rio Ferdinand’ı da şaşırttı.

Son paylaşımında evindeki saunadan canlı görüntüsünü paylaşan Cristiano Ronaldo, video boyunca hiç konuşmayarak kimsenin anlam veremediği bir duruma düştü. Yıldız futbolcu, 700 binden fazla kişinin izlediği videoda, takipçilerinin aklına “Acaba yanlışlıkla yapılan bir paylaşım mı oldu?” sorusunu getirdi.

Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo’nun paylaşımına “Ne yapıyorsun kardeşim?” yorumunda bulundu. Bir takipçisi de “401 milyon takipçisi var ama hala Instagram’ı nasıl kullanacağını bilmiyor” yorumunu yaptı.

Instagram'ın en çok takip edilen profiline sahip olan Cristiano Ronaldo'yu 309 milyon takipçisi olan Kylie Jenner'ı takip ediyor. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Instagram’dan yaptığı bir paylaşımından yaklaşık 2,3 milyon dolar kazanıyor.