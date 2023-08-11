Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası benzeri kupa ile ‘Maçın Adamı’ ödülünü aldı

Al-Nassr'ın Al-Shorta'ya karşı zaferinde büyük bir rol oynayan Cristiano Ronaldo, 'Maçın Adamı' ödülünü aldı. Ancak ödülün Dünya Kupası'na benzemesi, internette bir dizi esprili yorumun doğmasına sebep oldu.

Sozcu.com.tr

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Al-Nassr’ın Arap Kulüpleri Şampiyonlar Kupası’nda Al-Shorta’yı 1-0 yenmesinin ardından süper yıldız Cristiano Ronaldo “Maçın Adamı” ödülüne layık görüldü. Maçın skorunu belirleyen golü 75. dakikada atan Portekizli oyuncuya bu onuru için bir de kupa verildi.

Ancak birçok futbolsever bununla ilgili espriler yaptı. Kupa, Dünya Kupası kupasının mini bir versiyonu gibi görünüyordu.

Bu sahne internette ironik bir şekilde yorumlandı. Bir kullanıcı “Ronaldo ilk Dünya Kupası kupasını alıyor.” yazarken bir diğeri ise “Özellikle Ronaldo için bir Dünya Kupası kupası yapmışlar” diye alay etti.

Dünya Kupası kupası Ronaldo’nun hala alamadığı tek kupa. Dünyanın en çok kazanan futbolcusu kulüpleri Manchester United, Real Madrid ve Juventus ile sayısız şampiyonluk yaşadı ve 2016’da Portekiz milli takımıyla Avrupa şampiyonu oldu.

Ancak Dünya Kupası tarihindeki en iyi sonucu 2006’da yarı finale yükselmek oldu.

Birçok taraftar, Ronaldo’nun Dünya Kupası kupasının minyatür bir versiyonuna sahip olmasının onu her şeye rağmen mutlu etmesi gerektiğini “Çok mutlu. Sonunda ona sahip oldu” sözleriyle yorumladı.