Cristiano Ronaldo hocasını uyardı: ‘Her maçta…’

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Everton ile 1-1 berabere kaldıkları maça yedek kulübesinde başlayınca soluğu Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yanında aldı...

Sozcu.com.tr

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Sezon başında Manchester United’a transfer olan ve eski takımına iyi bir başlangıç yapan Cristiano Ronaldo, bazı maçlarda yedek kulübesinde yedek kalma konusunda sıkıntı yaşıyor. Son Everton maçında oyuna sonradan giren Ronaldo, hocası Ole Gunnar Solskjaer ile görüştü: “Bütün Premier Lig maçlarına başlayacak kadar iyi durumdayım.”

İngiliz medyasında yer alan habere göre; United kaynakları Ronaldo’nun yedek kulübesinde kaldığı için hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer, Ronaldo’nun Villarreal ile oynanan maçtan sonra yorgun olduğunu düşündü ve Everton maçında onu oyuna ikinci yarıda alma kararı aldı.

“OYNAYAMAZSAM SÖYLERİM…”

Ancak hocasının bu kararıyla şoke olan Portekizli yıldız, “Oynamaya uygun olmadığımda söyleyeceğim ancak her lig maçında oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı. Ronaldo’nun ayrıca kupalar kazanmak için United’a geldiğini ve tüm maçlar en önemli oyuncuların oynaması gerektiğini hocasına ilettiği öğrenildi.

Solskjaer, Everton maçından üç gün önce oynanan ve 90+5’te galibiyeti getiren golü atan Ronaldo’yu yorgun olduğu için Premier Lig mücadelesinde dinlendirmeyi tercih etmişti. Everton maçının 57. dakikasında Edinson Cavani’nin yerine oyuna giren Ronaldo, 1-1 berabere biten maçın son düdüğünden sonra öfkeli şekilde soyunma odası tüneline yürümüştü.

SOLSKJAER: “HER OYUNCUDAN BUNU İSTERİM”

Maçtan sonra Ronaldo’nun yedek kalmasıyla ilgili konuşan 48 yaşındaki Solskjaer “Onunla maçtan önce ve sonra konuştum. Kulübeden gelmeye hazırdı. Maalesef kazanamadığımızda Cristiano mutlu olmuyor ve bu her oyuncudan isteyeceğimiz bir bakış açısı. Bu kesinlikle sorun değil” dedi. Geçtiğimiz hafta West Ham’a 1-0 yenildikleri Carabao Kupası maçında da sahada yer almayan Ronaldo’nun, o maçtan beri yedek kalma konusunda sorunlar yaşadığı iddia edildi.