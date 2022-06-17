Cristiano Ronaldo Manchester United’dan ayrılabilir! Sebebi Erik ten Hag…

Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. İddiaya göre, Portekizli futbolcu Manchester United'dan ayrılmak istiyor. Sebebi ise, yeni teknik direktör Erik ten Hag...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Paul Pogba’nın takımdan ayrılmasının ardından bir kriz de Cristiano Ronaldo ile yaşıyor.

İtalyan gazetesi La Repubblica’nın haberine göre, 37 yaşındaki Portekizli futbolcu sezon başlamadan önce Manchester United ile yollarını ayırmak istiyor. İkinci United dönemindeki ilk sezonunda 24 gol atan Ronaldo, takımın yeni teknik direktörü Erik ten Hag’ın projesine sıcak bakmıyor.

Deneyimli futbolcu, birkaç sezondur düşüşte olan Manchester United’ı yeniden hayata döndürecek kişinin Erik ten Hag olmadığını düşünüyor.

ROMA VE LİZBON DEVREDE

Ronaldo’nun ayrılık fikrinden haberdar olan Roma ve Sporting Lizbon’un transfer için rekabet içinde olduğu öğrenildi. Ancak iki kulübün de, haftalık 480 bin sterlin kazanan Ronaldo’nun maaşını nasıl karşılayacağı belirsiz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ…

Kariyerinin son yıllarına giren Ronaldo’nun bu kararında, Manchester United’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak olmasının da etkili olduğu söyleniyor. Sezonu altıncı sırada bitiren Manchester United, yeni hocası Ten Hag’ın ilk sezonunda Avrupa Ligi’nde yer alacak.

MOURINHO-MENDES-RONALDO

La Repubblica, Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’in yıldız futbolcu için yeni bir kulüp aradığını ve Jose Mourinho tarafından yönetilen Roma’nın potansiyel bir hedef olduğunu iddia etti. Mourinho ve Ronaldo, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’de 3 yıl birlikte çalıştılar.

Ünlü menajer Jorge Mendes’in Roma ile iyi ilişkiler içinde olması da transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında. Mendes, Mourinho’nun yanı sıra kaleci Rui Patricio ve orta saha Sergio Oliveira’nın İtalyan ekibiyle anlaşmasında rol oynamıştı.

SPORTING LIZBON İHTİMALİ

Ancak, Roma’nın da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olması, transferin önündeki engellerden biri. Ronaldo’nun ilk kulübü Sporting Lizbon’a dönmesinin de ihtimaller arasında olduğu belirtildi. Porto’nun arkasında ligi ikinci sırada tamamlayan Lizbon ekibi, Şampiyonlar Ligi bileti aldı.