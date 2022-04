Cristiano Ronaldo sinir krizi geçirdi! Everton taraftarına saldırdı…

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Everton maçından sonra bir taraftara saldırdı. Portekizli dünya yıldızı, herkesi şaşkına çeviren hareketi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İngiltere Premier Lig’de Everton deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Manchester United büyük hayal kırıklığı yaşarken, Cristiano Ronaldo maç sonunda sinirlerine hakim olamadı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte kızgın şekilde soyunma odası tüneline ilerleyen Ronaldo, kendisini videoya çeken bir taraftara saldırdı ve elindeki telefonu alıp yere attı. Goodison Park’ta herkesi şoke eden olayın ardından Merseyside polisi olayı araştırdığını açıklarken, Ronaldo da özür mesajı yayınladı.

Portekizli futbolcu, “Karşı karşıya kaldığımız böyle zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız. Sinir patlamam için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford’da maç izlemeye davet etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yaşananların ardından Ronaldo’nun taraftarın elinden telefonu alıp yere attığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Videoda, Ronaldo’nun hayal kırıklığı içinde sağ elini yere doğru indirdiği ve bir taraftarın telefonu gibi görünen bir şeyle temas kurduğu görülüyor.

Telefon yere düştükten sonra diğer taraftarlar olay sonrası Ronaldo ile dalga geçti. Sarah Kelly isimli bir kişinin, Ronaldo’yu ‘bir çocuğa saldırmakla’ suçladığı gönderi sosyal medyada viral oldu.

“Bunu söylediğime inanamıyorum ama Ronaldo, Jake’in telefonunu elinde parçaladı. Profesyonel bir futbolcunun bir çocuğa böyle saldırmasına şaşırdım. Bu futbolcular haydut. O da bir baba, çocuğuna böyle yapılsa ne hissederdi?”

RONALDO’YU SAVUNDULAR AMA…

United taraftarları, Cumartesi günkü olaydan sonra Ronaldo’yu savunmak için hızlı davrandılar. Bazıları, 37 yaşındaki futbolcunun elindekinin telefon olmadığını ve tekmeliğini tuttuğunu söyledi. Ancak Ronaldo’nun tekmeliklerinin çorabının içinde olduğu görülüyor. Everton mağlubiyetiyle 51 puanla 7. sırada kalan Manchester United, ilk 4’te yer alıp Şampiyonlar Ligi’ne gitme hayallerini zora soktu.