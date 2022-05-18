Cristiano Ronaldo spor salonuna kaydoldu! Ayda 255 sterlin…

Evinde özel bir spor salonu bulunan Ronaldo'nun, ikamet ettiği bölgenin yerel bir spor salonuna ailece kayıt olması ve burada çalışma yapması görenleri şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

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Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Knutsford’daki bir spor salonuna aylık 255 sterlin karşılığında üye oldu. Ronaldo’nun bu hareketi Cheshire sakinlerine sürpriz olurken, Portekizli yıldızı yerel bir spor salonunda görenler şaşkına döndü.

37 yaşındaki Ronaldo’nun, Premier Lig futbolcularının ikamet ettiği bölgede bulunan Cpase sağlık kulübünde antrenman yapması gündeme oturdu. Portekizli futbolcu, United’ın Carrington’daki tesisleri ve evindeki özel spor salonu dışında yeni bir spor salonuna da üye oldu.

Ronaldo, oğlu Cristiano Junior ile spor salonunun kriyoterapi odasından bir fotoğraf paylaştı. Eşi Georgina Rodriguez de antrenmanlarını bu salonda gerçekleştiriyor.

GELECEĞİ TARTIŞMALI

Yıldız futbolcunun, Manchester United’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayamayacak olması nedeniyle Old Trafford’daki geleceği tartışma konusu oldu. İngiliz devinin yeni teknik direktörü Erik ten Haag, Manchester United ile 2023’e kadar sözleşmesi olan ve bir yıl daha uzatma seçeneği bulunan Ronaldo’nun takımda kalmasını istediğini söyledi.

DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Ten Haag, Ronaldo’nun Old Trafford’a dönüşünden bu yana tüm maçlarda 24 gol atmasını ‘o bir dev’ sözleriyle yorumladı.

Portekizli futbolcunun en azından 1 yıl daha takımda kalması beklenirken, geçtiğimiz hafta MANU’nun resmi sitesine yaptığı açıklamada yeni teknik direktör Erik ten Haag ile çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.