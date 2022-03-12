Cristiano Ronaldo tarihin en golcü futbolcusu

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham karşısında attığı üç golle futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Tottenham maçında hat-trick yapan ve Manchester United'ı galibiyete taşıyan Cristiano Ronaldo, artık profesyonel futbolun en golcü futbolcusu...

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de Tottenham’ı ağırlayan Manchester United, zorlu mücadelenin ilk yarısını Cristiano Ronaldo’nun golleriyle 2-1 önde tamamladı. 37 yaşındaki Portekizli Ronaldo, ikinci yarının son anlarında attığı üçüncü golle hem hat-trick yaptı, hem de futbol tarihine geçti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Fred’in topuk pasını alan Cristiano Ronaldo, ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Tottenham, Harry Kane’in penaltıdan attığı golle 35. dakikada durumu 2-1’e getirirken, ev sahibi United 3 dakika sonra yeniden Ronaldo’nun golüyle 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Jadon Sancho’un sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortayı kusursuz bir tek vuruşla tamamlayan ve topu ağlara gönderen Ronaldo, hem takımının hem de kendisinin maçtaki ikinci golünü kaydetti.

TARİHİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

Tottenham maçında ağları iki kez sarsan Cristiano Ronaldo, toplam gol sayısını 806 yaparak profesyonel futbol tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı. Efsane futbolcu Josef Bican’ı geride bırakan (805 gol) Ronaldo, bu sezon Premier Lig’de attığı gol sayısını da 11’e yükseltti.

HAT-TRICKLE 807 YAPTI,

Konuk ekip Tottenham, 72. dakikada Harry Maguire’ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaparken, Cristiano Ronaldo 81’de bu kez kafasını kullandı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna penaltı noktası üzerinden yükselen Ronaldo, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaparak maçın skorunu 3-2 olarak belirledi. Manchester United’ı golleriyle 3-2’lik galibiyete taşıyan Ronaldo, kariyerinin 807. golünü de atmış oldu.

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