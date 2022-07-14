Cristiano Ronaldo’ya eşi benzeri görülmemiş teklif

Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldiği öğrenildi.

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Geçtiğimiz sezon başında Juventus’tan Manchester United’a transfer olan Cristiano Ronaldo, eşi benzeri görülmemiş bir teklifle karşı karşıya… İkinci Manchester United macerası bitmek üzere olan Portekizli dünya yıldızı için Avrupa devleri temkinli yaklaşırken, Suudi Arabistan’dan dudak uçuklatan bir teklif geldiği öğrenildi.

Paris Saint Germain, Bayern Münih ve Chelsea’ye önerilen Cristiano Ronaldo için bir Suudi Arabistan kulübünün devreye girdiği belirtildi. Portekiz’da yayın yapan TVI’da yer alan habere göre Suudi Arabistan kulübü Manchester United’a 30 milyon Euro bonservis bedeli, Cristiano Ronaldo’ya ise iki yıl için 250 milyon Euro ücret teklif etti.

Yapılan bu inanılmaz teklif sonrası Suudi Arabistan ekibinin Manchester United ve Portekizli yıldızdan haber beklediği kaydedildi.

Cristiano Ronaldo’nun ailevi nedenlerden dolayı Manchester United’ın Tayland ve Avustralya’da gerçekleştireceği sezon öncesi kamplarına katılmayacağı duyurulmuştu.