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Cristiano Ronaldo’ya Suudi Arabistan da yaramadı! Elendiler…

Suudi Arabistan Süper Kupası Yarı Final maçında Al İttihad ile karşılaşan Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr büyük şok yaşadı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 23:44 - 26 Ocak 2023 Güncellenme:
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Cristiano Ronaldo’ya Suudi Arabistan da yaramadı! Elendiler…

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası Yarı Final maçında Al İttihad’a 3-1 yenilerek final biletini rakibine kaptırdı.

Anderson Talisca ve Luis Gustavo gibi tanıdık isimlerin de formasını giydiği Al Nassr, 15. dakikada Romarinho ve 43. dakikada Abderrazak Hamdallah’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Eski Beşiktaşlı Talisca 67. dakikada skoru 2-1’e getirse de, 90+3’te Muhannad Alshanqeeti Al İttihad’ı 3-1’lik galibiyete taşıyan isim oldu.

Maçta 90 dakika boyunca forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo, yeni kulübüyle oynadığı ikinci resmi maçta da skor katkısı veremedi.

Öte yandan, Anthony Nwakaeme’nin formasını giydiği Al Fahya, Al Hilal’i 1-0 mağlup ederek Al İttihad’ın finaldeki rakibi oldu.

ARABİSTAN’DA “MESSİ” TEZAHÜRATLARI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına doğru hareket eden Ronaldo, “Messi” tezahüratlarıyla sahadan ayrıldı. Al İttihad taraftarları, Ronaldo’nun kariyeri boyunca ezeli rakibi olan Messi lehine bağırarak Portekizli oyuncuyu kızdırmaya çalıştı.

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Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan
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