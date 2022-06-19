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Dani Olmo sokak ortasında soyuldu!

Almanya'da RB Leipzig forması giyen Dani Olmo, tatilini geçirdiği İspanya'da sokak ortasında soyguna uğradı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 19:01 - 19 Haziran 2022 Güncellenme:
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Dani Olmo sokak ortasında soyuldu!

Tatilini İspanya’nın Valencia şehrinde geçiren yıldız futbolcu Dani Olmo, sokakta yürürken bir soygunun kurbanı oldu.

Leipzig ve İspanya Milli Takımı’nın oyuncusu Olmo’yu kuaför çıkışı sıkıştıran suçlular, 30 bin euro değerindeki lüks bir saati çaldıktan sonra saldırıda bulundu.

Saldırı anında Olmo’nun yanında bulunan kardeşi soygunu engellemeye çalıştı, ancak hırsızlar arabayla kaçtığı sırada yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Olmo’nun kardeşi tedavi altına alındı.

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