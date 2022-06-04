Danimarka, Fransa’yı Trabzonsporlu Cornelius ile yıktı

Danimarka, ilk yarının başında geriye düştüğü maçta Fransa'yı Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius ile mağlup etmeyi başardı: 2-1.

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UEFA Avrupa Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Stade de France’ta oynanan mücadeleyi Danimarka tanıdık bir ismin golleriyle 2-1 kazanmayı başardı.

Fransa bu yıl Real Madrid ile hem Şampiyonlar Ligi hem de İspanya La Liga’yı kazanarak Ballon d’Or’un en büyük favorisi Karim Benzema ile 1-0 öne geçti. Fransız golcü 51. dakikada attığı golle bu sezon 50. golüne ulaştı.

Danimarka 60’da 3 oyuncu birden değiştirdi. Bu isimlerin arasında Trabzonspor’un forveti Andreas Cornelius da vardı. 29 yaşındaki Trabzonsporlu forvet, 68 ve 88. dakikalarda attığı gollerle Danimarka’ya Fransa deplasmanından zaferi getirdi.

Danimarka Milli Takımı’nın formasını 5. kez giyen Galatasaray’ın stoperi Victor Nelsson da 90 dakika sahada kaldı.

Pazartesi günü Danimarka, Avusturya ile; Fransa da Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Uluslar Ligi’nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

A Ligi Grup 1

Fransa – Danimarka: 1-2

Hırvatistan – Avusturya: 0-3

A Ligi Grup 4

Belçika – Hollanda: 1-4

C Ligi Grup 3

Kazakistan – Azerbaycan: 2-0

Belarus – Slovakya: 0-1

D Ligi Grup 1

Letonya – Andorra: 3-0

Liechtenstein – Moldova: 0-2