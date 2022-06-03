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Devler, UEFA Uluslar Ligi’nde yenişemedi

Polonya-Galler maçıyla başlayan UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci gününde 10 karşılaşma oynandı.

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Devler, UEFA Uluslar Ligi’nde yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

A Ligi Grup 2

İspanya – Portekiz: 1-1

Çekya – İsviçre: 2-1

B Ligi Grup 2

İsrail – İzlanda: 2-2

B Ligi Grup 4

Slovenya – İsveç: 0-2

Sırbistan – Norveç: 0-1

C Ligi Grup 2

Güney Kıbrıs – Kosova: 0-2

Kuzey İrlanda – Yunanistan: 0-1

C Ligi Grup 4

Bulgaristan – Kuzey Makedonya: 1-1

Gürcistan – Cebelitarık: 4-0

D Ligi Grup 2

Estonya – San Marino: 2-0