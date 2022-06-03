Devler, UEFA Uluslar Ligi’nde yenişemedi
Polonya-Galler maçıyla başlayan UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci gününde 10 karşılaşma oynandı.
UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;
A Ligi Grup 2
İspanya – Portekiz: 1-1
Çekya – İsviçre: 2-1
B Ligi Grup 2
İsrail – İzlanda: 2-2
B Ligi Grup 4
Slovenya – İsveç: 0-2
Sırbistan – Norveç: 0-1
C Ligi Grup 2
Güney Kıbrıs – Kosova: 0-2
Kuzey İrlanda – Yunanistan: 0-1
C Ligi Grup 4
Bulgaristan – Kuzey Makedonya: 1-1
Gürcistan – Cebelitarık: 4-0
D Ligi Grup 2
Estonya – San Marino: 2-0