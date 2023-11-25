Diego Maradona: Efsanenin ardından üçüncü yıl

Diego Maradona, vefatının üçüncü yıldönümünde futbolseverler ve eski takımları tarafından anılıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

25 Kasım 2020 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, ölümünün üçüncü yıl dönümünde anılıyor.

Boca Juniors, Barcelona ve Napoli gibi takımlarla toplamda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Maradona, 1986 yılında Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanarak futbol tarihinde önemli bir yere sahip oldu.

Pele ile birlikte en iyi futbolcular arasında gösterilen Maradona, bazılarına göre Pele’den daha üstün bir yeteneğe sahipti. 30 Ekim 1960’ta Arjantin’in Buenos Aires şehrinde doğan Maradona, fabrika işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğuydu. Futbol yeteneği 8 yaşındayken keşfedilen Maradona, Estrella Roja mahalle takımında futbola başladı.

16 yaşından önce Argentinos Juniors altyapısında profesyonel sözleşme imzalayan Maradona, Boca Juniors’ta şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa futbolunun büyük kulüplerinden Barcelona’ya transfer oldu.

MARADONA’NIN AVRUPA MACERASI

Diego Armando Maradona, Avrupa futboluna adım attığı 1982-1984 yılları arasında Barcelona forması altında 58 resmi maçta 38 gol atarak, 3 farklı kupa kazanmanın sevincini yaşadı.

1983 yılında Barcelona ile Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve La Liga Kupası’nı kazanan Arjantinli yıldız, 1984’te Napoli’ye transfer olarak İtalyan futbolunun efsaneleri arasına girdi. Napoli’de toplam 259 maçta yer alıp 115 gol kaydeden Maradona, takımını iki Serie A şampiyonluğu ve UEFA Kupası başta olmak üzere, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferlerine taşıdı.

Maradona, Napoli döneminden sonra Sevilla, Newell’s Old Boys ve Boca Juniors gibi takımlarda da forma giydi ve 1997’de aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Kariyeri boyunca toplam 588 maç oynayan bu büyük futbolcu, 312 gol attı ve adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

DÜNYA KUPASI MARADONA’NIN ELLERİNDE

1986 FIFA Dünya Kupası, Diego Armando Maradona’nın dünya çapında ün kazandığı bir turnuva oldu. Arjantin’in bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukta Maradona’nın gösterdiği üstün performans, unutulmaz anlara sahne oldu.

Turnuvanın çeyrek final maçında İngiltere’ye karşı elle attığı gol büyük tartışmalar yaratırken, Maradona aynı maçta yaklaşık 60 metrelik bir mesafeyi top sürerek, beş rakip oyuncuyu geçip attığı efsanevi gol ile dikkat çekti. Bu gol, 2002 yılında FIFA tarafından yapılan bir ankette “yüzyılın golü” olarak seçildi.

Arjantin, Maradona’nın liderliğinde oynadığı 1986 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya’yı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maradona, Arjantin Milli Takımı ile toplam 91 maçta forma giyerken, bu maçlarda 34 gol kaydetti.

SKANDALLARLA DOLU KARİYER

Diego Armando Maradona’nın parlayan futbol kariyeri, zaman zaman skandallarla gölgelendi.

1990 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin’in finale ulaşmasında etkili olan Maradona’nın uyuşturucu ile mücadelesi, 1991’de geniş çapta bilinir hale geldi. Aynı yıl, uyuşturucu kullanımı sebebiyle 15 ay futboldan men cezası alan Maradona, 1994 Dünya Kupası’nda yasaklı madde kullanımı nedeniyle turnuvadan diskalifiye edildi.

Maradona, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle 2004 ve 2007 yıllarında ciddi sağlık sorunları yaşadı. Napoli’de oynadığı 1984-1991 yılları arasında biriken 37 milyon avrodan fazla vergi borcu ise İtalyan makamları ile sürekli sorunlara yol açtı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ HAYAL KIRIKLIĞI

Diego Armando Maradona’nın teknik direktörlük kariyeri, futbolculuk döneminin aksine büyük başarılarla dolu olmadı. Futbol sahalarında efsanevi bir isim olarak kabul edilen Maradona, teknik direktör olarak gösterdiği performansla hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Maradona, teknik direktörlük kariyerine Arjantin’de başladı. 1994’te Textil Mandiyu ve 1995’te Racing kulüplerinde teknik direktörlük yapan Maradona, 2008 yılında Alfio Basile’nin yerine Arjantin Milli Takımı’nın başına geçti. 2010 Dünya Kupası’nda takımın başında yer alan Maradona, Arjantin’in Almanya’ya 4-0 yenilerek çeyrek finalde elenmesinin ardından milli takımdaki görevine son verildi.

Keskin diliyle bilinen Maradona, milli takımın başındayken de sakin kalamadı. 2010 Dünya Kupası eleme maçlarında Uruguay’ı yenerek kupaya katılmayı garantileyen Arjantin’in başarısının ardından basın mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle FIFA’dan 2 ay men cezası aldı.

Teknik direktörlük kariyerinde El-Vasl, El-Fujairah, Dorados de Sinaloa ve Gimnasia de La Plata gibi takımları çalıştıran Maradona, futbolculuk kariyerindeki gibi parlak bir başarı grafiği sergileyemedi.

“10’SUZ İLK KUPADA ZAFER

Arjantin, Diego Armando Maradona’nın vefatının ardından ilk kez düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda zafere ulaştı.

Lusail Stadyumu’nda Fransa ile yaptıkları final mücadelesinde Arjantin, normal süre ve uzatma sonucunda 3-3 berabere kaldığı maçta, penaltılarda 4-2 galip gelerek tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’nı kazandı. Bu zafer, 1978 ve 1986’daki başarıların ardından geldi.