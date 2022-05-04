Diego Maradona’nın ‘Tanrı’nın Eli’ golünü atarken giydiği forma satıldı! Rekor…

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın, İngiltere'ye 'Tanrı'nın Eli' golünü attığı maçta giydiği forma açık artırmada satıldı.

Sozcu.com.tr

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Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’nda İngiltere’ye karşı giydiği forma satıldı. ‘Tanrı’nın Eli’ golüyle ikonikleşen 10 numaralı forma, yaklaşık bir ay süredir açık artırmadaydı ve isimsiz bir teklif sahibi tarafından satın alındı. Ödenen bedel, Arjantin efsanesinin giydiği formayı şimdiye kadarki en pahalı forma haline getirdi.

Tarihi forma 4 milyon sterline satılmak üzereyken son anda yapılan 7 milyon 142 bin sterlin değerindeki teklifle açık artırma sonuçlandı. Maradona’nın giydiği forma, Amerikan beyzbol oyuncusu Babe Ruth’un 1928-30 yılları arasında giydiği ve 2019’da 4.4 milyon sterline satılan New York Yankees formasını geçerek tarihin en pahalı forması oldu.

Arjantinli efsane, Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye karşı iki gol attı ve maçtan sonra İngiliz orta saha oyuncusu Stephen Hodge ile formalarını değiştirdi.

Maradona’nın elle attığı golde İngiltere kalesini koruyan Peter Shilton’ın tarihe geçen olayla ilgili sözleri:

AİLESİ ‘O FORMA DEĞİL’ DEMİŞTİ

59 yaşındaki Hodge, daha önce Ulusal Futbol Müzesi’ne ödünç verdiği formayı açık artırmaya çıkardı. Maradona’nın İngiltere’ye elle attığı gol Arjantin’i yarı finale yükseltmişti. Ancak Maradona’nın ailesi, Hodge’nin Arjantinli futbolcunun ilk yarıda giydiği formayı aldığını, ikinci yarıda elle attığı gol sırasında giydiği formanın o olmadığını iddia etti. Öte yandan Arjantin’den gelen bir heyet, formayı Buenos Aires’teki bir Maradona müzesine götürmek için Londra’ya gelerek son bir girişimde bulunsa da başarılı olunamadı.

“YENİ SAHİBİ BÜYÜK GURUR DUYACAKTIR”

Formayı satan Hodge, daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

“Unutulmaz maçtan sonra Diego ve ben tünelde formalarımızı değiştirdik. 35 yılı aşkın bir süredir bu eşyanın gururlu sahibiyim. Tüm zamanların en büyük ve en muhteşem futbolcularından birine karşı oynamak ayrıcalıktı. Tanrı’nın Eli formasının futbol dünyası, Arjantin halkı ve İngiltere halkı için derin bir kültürel anlamı var ve eminim ki yeni sahibi dünyanın en ikonik futbol formasına sahip olmaktan büyük gurur duyacaktır.”

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