Diego Simeone’nin taktiği olay yarattı: ‘Futboldan men edilmeli’

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City deplasmanına konuk olan Atletico Madrid, zorlu mücadeleyi 1-0 kaybetti. Ancak İspanyol ekibinin maç boyunca defansif bir anlayış sergilemesi ve Diego Simeone yönetiminde ilk kez bir maçta şut bile çekememesi gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en önemli maçlarından biri olan Manchester City-Atletico Madrid karşılaşması, 90 dakika boyunca taktik savaşa sahne oldu.

Hücum hattındaki zenginliğiyle bilinen Manchester City karşısında savunmaya ağırlık veren Atletico Madrid, Teknik Direktör Diego Simeone yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde 10 yıl sonra ilk kez bir maçı şut çekmeden tamamladı. Karşılaşmanın büyük bölümünde Manchester City oyuncularına aradığı açığı vermeyen Atletico Madrid, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için uğraştı.

Ancak 70’de Kevin de Bruyne’nin attığı golle 1-0 kazanan Manchester City, Atletico Madrid’in savunma duvarını tek golle yıkabildi.

ATLETICO MADRID’DEN 5-5-0 TAKTİĞİ!

Karşılaşmanın en çok dikkat çeken yanı ise, Atletico Madrid’in 5-5-0 taktiğiyle oynaması oldu. Mücadele boyunca rakip yarı sahaya sadece birkaç kez geçebilen ve hiç şut çekemeyen İspanyol ekibinin bu oyunu, eleştiri konusu oldu. Atletico Madrid’in gol beklentisi 0.07’de kaldı.

SIMEONE’YE DESTEK VE ELEŞTİRİ

Bazı taraftarlar Simeone’nin uyguladığı savunma taktiğinin futbolu öldürdüğü yorumunu yaparken, bazı taraftarlar ise Arjantinli hocanın başarılı bir sistem oturttuğu görüşünde birleşti.

Simeone tarzı teknik adamlar acilen futboldan men edilmeliler,

futbolun içine ediyorlar. https://t.co/mxNXQSz409 — nsrt (@Ben_Nusret) April 6, 2022

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