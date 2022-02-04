Djibril Cisse Türkiye’de saç ektirdi!

Futbolun unutulmaz isimlerinden olan Djibril Cisse, Türkiye'de saç ekimi yaptırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Liverpool’un efsane futbolcularından Fransız forvet Djibril Cisse, Türkiye’deki bir saç ekim merkezinden paylaştığı görüntüyle gündeme geldi.

Liverpool ve Marsilya formalarıyla uzun süre adından söz ettiren Fransız yıldız, 2004-05 sezonunda İngiliz ekibiyle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı. Dünyaca ünlü yıldızın, Türkiye’deki bir saç ekim merkezinden yaptığı paylaşım ilgi topladı. Futbol oynadığı dönemlerde değişik saç stilleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cisse, saç ekim merkezinin tanıtımı için takipçilerine yüzde 10 indirim fırsatı sunulacağını da duyurdu.

Anfield’da forma giydiği iki yılda 79 maçta 24 gol atan Cisse, neredeyse gol sayısı kadar farklı saç stiline sahipti. Marsilya ve Liverpool dışında Sunderland, Panathinaikos, QPR, Lazio, Al-Gharafa gibi takımların da formasını giyen Cisse, birçok gol krallığı ve kupa zaferi yaşadı.