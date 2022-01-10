Djokovic için karar verildi!

Günlerdir Avustralya'daki göçmenlik merkezinde tutulan Sırp tenisçi Novak Djokovic hakkında mahkeme kararını verdi.

Sozcu.com.tr

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Avustralya Açık’ta oynamak için bu ülkeye giden ancak, aşı karşıtı olduğu için özel tıbbi muafiyetle turnuvaya katılacağını açıklayan Novak Djokovic, günlerdir Melburne’deki özel bir göçmenlik merkezinde tutuluyordu. Vizesi iptal edilen ve sınır dışı edilmesi beklenen dünyanın 1 numaralı tenisçisi hakkında sürpriz bir karar verildi.

Federal Mahkeme Yargıcı Anthony Kelly, Djokovic’in vizesinin iptal edilme kararını bozdu ve masrafların kendisine ödenmesine hükmetti. Yargıç Kelly, Djokovic’in avukatları ve İçişleri Bakanı Karen Andrews’un avukatları arasında bir anlaşmaya varıldıktan sonra “Vizeyi iptal etme kararı mantıksızdı” ifadelerini kullandı ve Djokovic’in karardan sonra 30 dakika içerisinde serbest bırakılması gerektiğini duyurdu.

Yargıç, pasaportu ile diğer seyahat belgelerinin Djokovic’e geri verilmesine karar vererek, dünyanın bir numaralı oyuncusunun yaklaşmakta olan Avustralya Açık’ta rekor bir 21. Grand Slam şampiyonluğu kazanma şansını yeniden alevlendirdi.

ŞAHSİ GÜCÜNÜ KULLANABİLİR!

Öte yandan savunma tarafının avukatı Christopher Tran, İçişleri Bakanı Karen Andrews’un Djokovic’i sınır dışı etmek için şahsi gücünü kullanabileceğinin altını çizdi. Savunma tarafı mahkeme öncesi yayınlanan belgede de, yetkileri dahilinde Djokovic’in vizesini tekrar iptal edebileceklerini belirtmişti.

34 yaşındaki Djokovic, Perşembe gününden bu yana uzun süreli sığınmacı tutukluların olduğu bir göçmenlik gözaltı otelinde tutuluyor. Sırp raket sanal duruşmalar için avukatlarının odalarına girmesine izin verildi, ancak Avustralya’ya geldiğinden beri kamuoyunda görülmedi.

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