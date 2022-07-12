Djokovic, Nadal, Federer, Court, Serena, Graf… En büyük kim?

Nadal mı, Djokovic mi, Federer mi? Court mu, Serena mı, Graf mı? Her tenisçinin tarihe geçen başarıları var. Otoritelerin bile yanıt veremediği bu sorunun yanıtı yıllarca tartışılacak.

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Dünyanın en popüler profesyonel bireysel sporu tenisin en prestijli turnuvası Wimbledon, Novak Djokovic'in zaferiyle noktalandı. Kortların erkeklerdeki ‘Üç büyüğü'nün toplam Grand Slam şampiyonluğu sayısı 63'e ulaştı.

Spor dünyası “Tenisin en iyisi kim?” sorusunun yanıtını bulmakta zorlanıyor. Tenis otoriteleri bu konuya kesin bir yanıt veremiyor. Birbirine yakın istatistikler; sorunun yanıtını almayı daha da zorlaştırıyor. Erkeklerdeki ‘üç büyüğün' birbiriyle rekabeti dikkat çekerken kadınlarda en önemli ayrıntı tarihin en çok Grand Slam kazanan tenisçisi olan Margaret Court'un 13 şampiyonluğunun ‘Açık dönem' öncesi olması.

Teniste profesyonelliğe geçilen 1968'den sonrasına ‘Açık dönem' adı veriliyor ve çoğu kaynak bu dönemi baz alıyor.

EZELİ REKABETTE DJOKOVIC ÖNDE

Tenisin üç büyüğü birbirleriyle 48'i Grand Slam'lerde (23'ü final) 148 maç yaptı. 35 yaşındaki Djokovic, 36 yaşındaki Nadal ve 40 yaşındaki Federer'e karşı galibiyet sayısında önde olan isim. Bu rekabet, üç tenisçiden biri bırakana kadar devam edecek.

KORTLARIN COURT’U

Teniste tüm zamanların rekorları, 1960-1977 arası raket sallayan Margaret Court'a ait. Avustralyalı efsane, açık dönem öncesi ve sonrası tekler (24), çiftler (19) ve karışık çiftlerde (21) toplam 64 grand slam kazandı. Katıldığı 47 grand slam'in 24'ünden kupayla ayrılan 79 yaşındaki Court, toplam 192 şampiyonlukla en fazla kazanan ve galibiyet-mağlubiyet oranı en iyi olan tenisçi. Ancak Court, hem açık dönem öncesinin yıldızı olması, hem o yıllardaki sporun seviyesi, hem de sosyokültürel şartlar nedeniyle ‘en iyi' olarak gösterilmiyor.

GRAF’TAN ALTIN SLAM

Tenis profesyonel bir spor olsa da olimpiyat madalyası büyük önem taşıyor. Aynı yıl 4 Grand Slam bir de Olimpiyat Şampiyonluğu kazanıp ‘Altın Slam' yapan tarihteki tek tenisçi Steffi Graf. 1988 Seul'de çiftlerde de bronz alan Alman efsanenin 1992 Barcelona'dan bir de gümüşü var.

Serena Williams'ın 4 altını (2012 tekler / 2000, 2008, 2012 çiftler) varken ablası Venus, 4 altın (2000 tekler / 2000, 2008, 2012 çiftler) 1 gümüşle (2016 karışık çiftler) en başarılı olimpik tenisçi.

Nadal'ın 2 altın (2008 tekler, 2016 çiftler); Federer'in 1 altın (2008 çiftler), 1 gümüş (2012 tekler); Djokovic'in ise 1 bronz (2008 tekler) madalyası bulunuyor.

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