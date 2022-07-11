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Doğukan Sinin resmen Hull City’de

Hull City, Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik'i kadrosuna katarak Süper Lig'den üçüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.

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Doğukan Sinin resmen Hull City’de

Fraport TAV Antalyaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik için İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından ‘Yolun açık olsun’ başlığıyla yapılan açıklamada: “Futbolcumuz Doğukan Sinik'in transferi konusunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Altyapımızdan yetişerek kulübümüze uzun yıllar hizmet eden Doğukan Sinik'e teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor'un altyapısından yetişen Doğukan Sinik geçen sezon 31 lig maçında 3 gol atıp, 7 asist yaptı. Başarılı orta saha görev aldığı Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da 5 maçta 2 kaydetti.

Hull City böylece Türkiye Süper Ligi’nde üçüncü transferini gerçekleştirmiş oldu. Hull City daha önce Fenerbahçe’den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh’i kadrosuna katmıştı.

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