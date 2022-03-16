Dortmund zorlansa da Bayern Münih ile farkı indirdi

Dortmund erteleme maçında Mainz'ı deplasmanda son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek Bayern Münih ile farkı 4'e indirdi.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga’nın 25. haftasında ertelenen Mainz-Dortmund karşılaşması 26. haftanın ardından oynandı. Opel Arena’da oynanan mücadeleyi konuk takım 87. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.

Bayern Münih’in son iki maçta kaybettiği 4 puanı değerlendirmek isteyen Dortmund zorlansa da 3 puanı kaptı.

Son dakikaları gergin geçen mücadelenin 87. dakikada Reyna’nın kullandığı serbest vuruşta Axel Witsel arka direkte topu filelere göndermeyi başardı.

26. hafta sonunda Dortmund 56 puana yükselerek lider Bayern Münih ile farkı 4’e indirmeyi başardı. Bir maçı eksik olan Mainz ise 34 puanda kaldı.

Dortmund hafta sonu Köln ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonluk yarışı veren Bayern Münih ile Dortmund ise ligin 31. haftasında Münih’te karşılaşacak.