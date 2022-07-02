Dövmeler ve futbolcular, tehlikeli moda!

Futbol dünyasının birçok yıldızı ikonik dövmeleriyle biliniyor. Ancak derinin altındaki mürekkebin sporculara yaşattığı zorluklardan kimsenin pek haberi yok...

Derleyen: Alican ÖZCAN

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Dövmeler, seçkin futbolcuların DNA’sının bir parçası haline geldi. Sergio Ramos, Neymar, Zlatan Ibrahimovic ve Lionel Messi gibi yıldızlar, dövmeleriyle de dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Real Madrid’in eski kaptanı Ramos’un 40’tan fazla dövmesi var ve Arjantinli Messi savaşçı tarzındaki siyah bacağı ile biliniyor. Ama dikkat edilmeyen bir konu var. Çok az kişi bu eğilimin sağlıkları için oluşturduğu ciddi risklerin farkında.

Eğer bir sporcuysanız vücudunuza dövme yaptırmak size kötü bir oyun oynayabilir. Sıcak çarpması geçirmekten sodyum eksikliğinden olayı ölüme (hiponatremi) kadar. Bunun nedeni, derinin altındaki tüm mürekkebin doğal soğutma sistemini sekteye uğratması. Daha az terlersiniz ve hücre değişimi için gerekli bir mineral olan daha fazla sodyum kaybedersiniz. La Razon’dan Ben Trujillo’nun araştırma haberini sizler için derledik…

ALMA KOLEJİ ARAŞTIRDI

Sporcular ve denizciler arasında dövme modasının yükselişi sonrası konuyu araştırmak isteyen Profesör Maurie Joe Luetkemeier liderliğindeki Alma Koleji Fizyoloji Bölümü ulaştığı sonucu açıkladı. Luetkeimeier ve ekibi, ekrin ter bezlerine benzer derinlikte bulunan kalıcı pigment birikintilerinin sporcunun terleme kabiliyetine müdahale edip etmediğini merak etti.

Analiz etmek için hepsi erkek, sağlıklı ve 21 yaşında olan 10 gönüllüleri vardı. Hepsinin kollarında, omuzlarında, sırtında veya gövdesinde en az 5.2 santimetrekarelik dövme vardı. Tek şart, karşı taraftaki derinin temiz olmasıydı (yani bir kol dövmeli, diğeri değil).

SONUÇLAR SÜRPRİZ YARATTI

19 ile 21 derece arasındaki bir odada, çeşitli yöntemlerle sporcuların ter atması sağlandı. Sonuçlar sürpriz yarattı. Dövmeli alanlarda santimetrekare ve dakikada sadece 0.18 miligram ter üretilirken, mürekkepsiz deride 0.35 miligram ter kaydedildi. Yani aradaki fark yarım damla ter. Sodyum seviyeleri de çok iyi değildi. 10 katılımcıdan dokuzu, dövmeli bölgelerdeki terlerde temiz alanlara göre önemli ölçüde daha yüksek sodyum seviyelerine sahipti.

KANSER TEHLİKESİNİ ARTIRIYOR

Hayvan modellerinde, güneşe maruz kaldığında kanserojen olabilecek metaller içeren mürekkepler olduğunu ortaya koyan çalışmalar da var. Sevilla Üniversitesi’nden Dermatoloji Profesörü Julian Conejo-Mir, “Dövmeli insanlar her zaman güneşten korunmak zorundadır. Çünkü güneş dövmeleri alevlendirmeye çalışır. Ancak UVA ışınlarından bahsetmeye gerek yok, büyük dövmeler üzerinde daha da zararlı etkiler yaratabilir” ifadelerini kullandı.

“İLK 15 VEYA 20 DAKİKA İÇİNDE…”

Laboratuvarda ayrıca mürekkebin bazı kimyasal bileşenlerinin toksik olduğu, hatta bazı durumlarda kansere neden olduğu görüldü:

“Dövmeler, santimetre kare başına yaklaşık iki miligram mürekkep alır ve bu, tüm sırttaki bir dövme için yüksek bir oran. Vücut, ilk 15 veya 20 dakika içinde dövmenin neredeyse üçte birini emer ve bu mürekkep lenf bezlerine ve belirli hücrelere gider. Toksik bir etki yaratır. Yani, derinin geniş bir yüzeyine dövme yaptırmak zararsızdır denemez.”

İSTİSNA RONALDO!

Futbolcular arasında dövme modası yükselişe geçse de, Cristiano Ronaldo bu konudaki nadir istisnalar arasında yer alıyor. Portekizli vücuduna son derece özen gösteriyor, kıskanılacak bir forma sahip ve vücudunda dövme yok. Manchester United oyuncusunun derisinde tek bir damla mürekkep yok. Peki, neden? Ronaldo, 2012’deki bir röportajda şu şekilde açıkladı: “Dövmem yok, bu yüzden daha sık kan bağışlayabilirim.”

Kan bağışı yapmak isteyenler, bir dövme veya piercing yaptırdıktan sonra tekrar bağış yapmadan önce en az 4 ay beklemek zorunda. Ronaldo, kan bağışına ek olarak, kemik iliği bağışçısı.