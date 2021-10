Drogba yardım maçında Wenger’i perişan etti! Nasri’nin son hali…

Marsilya’nın efsaneleri ile UNICEF’in eski yıldızlardan kurduğu futbol takımları, yardım karşılaşmasında karşı karşıya geldi. UNICEF’in teknik direktörlüğünü Arsene Wenger yaparken, Marsilya’nın forvetinde Franszı hocanın baş belası Didier Drogba vardı. Premier Lig’de forma giydiği yıllarca Wenger’in takımlarına gol yağdıran Drogba, bu geleneğini yardım maçında da sürdürdü. Bir dönem Chelsea forması giyen Drogba, Arsene Wenger’e karşı oynadığı 16 maçta Arsenal kalesine 15 gol atarak Fransız hocayı zor duruma sokan futbolcuların başında geliyordu. Yardım maçı için bir kez daha karşı karşıya gelen ikilinin düellosunda hat-trick yapan Drogba yine geceye damga vurdu.

#MatchDesHéros @didierdrogba. Top of the box. No doubt pic.twitter.com/KE7RNA8Ctn

— Olympique de Marseille (@OM_English) October 13, 2021