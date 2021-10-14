Drogba yardım maçında Wenger’i perişan etti! Nasri’nin son hali…

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, katıldığı bir yardım maçında hat-trick yaptı. Futbolu bırakmasına rağmen golcülüğünden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren Drogba'nın yanı sıra, bir dönem Antalyaspor forması giyen Samir Nasri'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

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Marsilya’nın efsaneleri ile UNICEF’in eski yıldızlardan kurduğu futbol takımları, yardım karşılaşmasında karşı karşıya geldi. UNICEF’in teknik direktörlüğünü Arsene Wenger yaparken, Marsilya’nın forvetinde Franszı hocanın baş belası Didier Drogba vardı. Premier Lig’de forma giydiği yıllarca Wenger’in takımlarına gol yağdıran Drogba, bu geleneğini yardım maçında da sürdürdü. Bir dönem Chelsea forması giyen Drogba, Arsene Wenger’e karşı oynadığı 16 maçta Arsenal kalesine 15 gol atarak Fransız hocayı zor duruma sokan futbolcuların başında geliyordu. Yardım maçı için bir kez daha karşı karşıya gelen ikilinin düellosunda hat-trick yapan Drogba yine geceye damga vurdu.

Üç yıl önce futbolu bırakmasına rağmen, hâlâ kale önünde kıvılcımlar saçan Drogba, Marsilya efsanelerinin 7-4 kazandığı maçta yıldızlaştı. 43 yaşındaki Fildişi Sahili efsanesi, Chelsea’de forma giydiği süre boyunca 381 maçta 164 gol atmıştı.

SAMIR NASRI’NİN KİLOLARI

Öte yandan bir dönem Antalyaspor forması giyen ve kariyerine 2004 yılında Marsilya’da başlayan Samir Nasri, iki hafta önce henüz 34 yaşındayken kariyerine son verdiğini duyurmuştu. Marsilya efsaneleriyle sahaya çıkan Nasri’nin fazla kiloları görenleri şaşırttı.

Velodrome'da tanıdık yüzler Samir Nasri pic.twitter.com/3koZX4pfkz — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 13, 2021