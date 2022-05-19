Dünya Kupası tarihinde ilk! Katar’da kadın hakemler de olacak…

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak. FIFA, Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemlerin görev yapacağını duyururken isimler de belli oldu.

Sozcu.com.tr

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FIFA, bu yıl Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda ilk kez kadın hakemlerin görev alacağını duyurdu.

21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nda üç kadın hakem ve üç yardımcı hakem yer alacak. Fransa’dan Stephanie Frappart, Ruanda’dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita’nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya’dan Neuza Back, Meksika’dan Karen Diaz Medina ve Amerikalı Kathryn Nesbitt görev alacak.

FIFA, turnuva için toplam 36 hakem, 69 yardımcı hakem ve 24 VAR görevlisi seçti.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, “Birkaç yıl önce FIFA’nın erkek genç ve kıdemli turnuvalarında kadın hakemleri görevlendirmesiyle başlayan sürecin sonucu” derken “FIFA Dünya Kupası’nda olmayı hak ediyorlar çünkü sürekli olarak gerçekten yüksek bir seviyede performans gösteriyorlar. Bu bizim için önemli bir faktör. Her zaman olduğu gibi, dikkat ettiğimiz kriter kalite ve seçilen isimler en üst seviyeyi temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Fransız hakem Frappart, UEFA tarafından geçen yıl Avrupa Şampiyonası maçlarında görev alan ilk hakem olmuştu.