Dünya Kupası’na katılacak 15. takım belli oldu

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 15. takım, Suriye ile Güney Kore arasında oynanan karşılaşmanın ardından belli oldu.

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Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde Suriye ile Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Rashid Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Suriye’yi 2-0 mağlup eden Güney Kore, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen 15. takım oldu.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın 53. dakikasında Kim Jin-Su ve 71. dakikada Kwon Chang-Hoon’un attığı goller, maçın sonucunu belirledi. Suriye’yi 2-0 mağlup eden Güney Kore, grubunda liderliği garantiledi ve Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Böylece ev sahibi Katar dışında İran, Almanya, Danimarka, Belçika, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Brezilya ve Arjantin’inden sonra Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen 15. takım Güney Kore oldu.

Güney Kore, üst üste 10. toplamda da 11. kez Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Güney Kore, 2002’de Japonya ile ortaklaşa düzenlediği turnuvada en iyi derecesini elde etmişti. Türkiye’nin dünya 3. olduğu turnuvayı Güney Kore, 4. sırada tamamlamıştı.

Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Lübnan 1-1 Irak

İran 1-0 Birleşik Arap Emirlikleri

Japonya 2-0 Suudi Arabistan

Vietnam 3-1 Çin

Umman 2-2 Avustralya