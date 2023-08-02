Dünya Kupası’nda İsveç ve Güney Afrika son 16’ya yükseldi
FIFA Kadınlar Dünya Kupası G Grubu'nda üçüncü maçını da kazanan İsveç ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada İtalya'yı uzatmada mağlup eden Güney Afrika, son 16 turuna adını yazdırdı.
FIFA 2023 Dünya Kupası G Grubu’nda Güney Afrika-İtalya ve Arjantin-İsveç karşılaşmaları oynandı.
Gruptaki ikinci maçında İtalya’yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İsveç, Waikato Stadyumu’nda Arjantin ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrılan İsveç, grubu 9 puanla lider tamamladı. Arjantin 1 puanda kaldı. İsveç’e galibiyeti getiren golleri 66’ncı dakikada Rebecka Blomqvist ve 90’ıncı dakikada penaltıdan Elin Rubensson kaydetti.
GÜNEY AFRİKA KAZANARAK TURLADI
G Grubu’ndaki diğer karşılaşmada ise Güney Afrika ve İtalya karşı karşıya geldi. Wellington Regional Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Güney Afrika, puanını 4’e yükseltti ve 3 puanda kalan İtalya’yı geride bırakarak son 16 turuna adını yazdırdı.
Güney Afrika’ya galibiyeti getiren golleri 32’nci dakikada Benedetta Orsi kendi kalesine, 67’nci dakikada Hildah Magaia, 90+2’nci dakikada Thembi Kgatlana’dan geldi. İtalya’nın gollerini ise 11’inci (Penaltı) ve 74’üncü dakikalarda Arianna Caruso kaydetti.
SON 16 TURUNDAKİ RAKİPLER BELLİ OLDU
G Grubu’nda ilk iki sırayı alarak son 16 turuna yükselen İsveç ve Güney Afrika’nın rakipleri de belli oldu. G Grubu’nu ilk sırada tamamlayan İsveç, E Grubu’nu ikinci sırada bitiren A.B.D ile eşleşti. Güney Afrika’nın rakibi ise E Grubu lideri Hollanda oldu.
Hollanda ile Güney Afrika mücadelesi 6 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00’te karşı karşıya gelecek. İsveç-A.B.D. mücadelesi ise aynı gün TSİ 12.00’de oynanacak.