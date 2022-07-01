Dünya Kupası’nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını duyurdu.

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Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde FIFA, turnuvada kullanılacak yeni sistemi duyurdu.

FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 Kasım’da başlayacak Dünya Kupası’nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin turnuva boyunca kullanılacağı belirtildi. Açıklamada, yarı otomatik ofsayt sistemine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip ediyor. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacağı ifade edildi.

TOPUN İÇİNDE SENSÖR OLACAK

Dünya Kupası’nın resmi maç topunun içine yerleştirilecek sensör sayesinde, VAR odasına saniyede 500 kez top verisi gönderilecek ve vuruş noktasının hassas bir şekilde tespit edilmesi sağlanacak. Yeni teknoloji, uzuv ve top izleme verilerini birleştirerek, o anda ofsayt pozisyonunda olan bir hücum oyuncusu tarafından top her alındığında, VAR odasındaki görevlilere otomatik ofsayt uyarısı sağlıyor.

SANİYELER İÇİNDE OFSAYT KARARI

Saha hakemini bilgilendirmeden önce, VAR yetkilileri, otomatik olarak seçilen vuruş noktasını ve oyuncuların uzuvlarının hesaplanan pozisyonlarına dayalı olarak otomatik olarak oluşturulan ofsayt çizgisini manuel olarak kontrol ederek önerilen kararı onaylayacak. Bu işlem birkaç saniye içinde gerçekleşecek ve ofsayt kararlarının daha hızlı ve daha doğru alınmasını sağlayacak.

“VAR SİSTEMİNİN GELİŞİMİNE YARDIMCI OLACAK”

FIFA Başkanı Gianni Infantino Katar’da kullanılmaya başlanacak sistemin VAR sisteminin gelişimi için önemli olduğunu dile getirerek, “FIFA, 2018’de Dünya Kupası’nda VAR sistemini kullanarak büyük ve cesur bir adım attı. Yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR sisteminin tüm dünyadaki gelişimine yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise, “VAR, futbola çok olumlu bir etki yaptı ve çok sayıda hatanın önüne geçti. Yarı otomatik ofsayt sisteminin de bunu daha ileriye taşıyacağını inanıyoruz” dedi.