Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İsveç

2022 Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) hibrit dönemin ikinci yarışı, 24-27 Şubat tarihleri arasında İsveç’te koşulacak.

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Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 50'nci yılının ikinci yarışı İsveç'te koşulacak. 24-27 Şubat tarihleri arasındaki İsveç Rallisi, 19 etap üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni hibrit araçlarla koşulacak İsveç Rallisi, ikonik karlı etaplarıyla biliniyor.

Toplam 305.79 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar, eksi 25 dereceyi bulan soğukta motor çalıştırarak, zirveyi elde etmeye çalışacak. Sezonun ilk yarışı olan Monaco'da kazanan Sebastien Loeb ve ikinci sırayı elde eden Sebastien Ogier İsveç Rallisi'nde yer almayacak.

Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulandığı Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonunda ilk yarış sonunda Loeb liderliği elinde bulundururken diğer Ogier ikinci, Craig Breen ise üçüncü basamakta yer alıyor.