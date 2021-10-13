Dünyaca ünlü atlet Agnes Tirop evinde ölü bulundu! ‘Kocası tarafından…’

Kenya ve dünya atletizminin son yıllardaki yükselen yıldızı Agnes Jebet Tirop'un ölüm haberi spor kamuoyunu sarstı. Tokyo Olimpiyatları'nda madalyayı kıl payı kaçıran 25 yaşındaki sporcunun katilinin kocası olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sozcu.com.tr

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Kenya’nın Tokyo Olimpiyatları’ndaki yıldızı Agnes Jebet Tirop evinde ölü olarak bulundu. 25 yaşındaki Kenyalı atlet Tirop’un karnından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetmesi dünya kamuoyunda yankı uyandırdı. Tokyo Olimpiyatları’nda 5 bin metrede yarışan atlet, 2 Ağustos’taki yarışmayı dördüncü sırada tamamlamayı başarmıştı.

Olimpiyatlardan iki ay sonra evinde ölü bulunan Tirop’un acı haberini, Kenya Nairobi Bölgesi Atletizm Başkanı Barnaba Korir doğruladı. Kenya Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Tirop, kocası tarafından bıçaklandığı iddia edildikten sonra Iten’deki evinde ölü bulundu. Hâlâ onun ölümüyle ilgili daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkarmak için çalışıyoruz” denildi.

Tirop, uluslararası arenada atletizm devi olan Kenya’nın son yıllarda yükselen yıldızlarından biriydi ve Eylül ayında Almanya’daki ‘Road To Records’ etkinliğinde tarihe geçmeyi başarmıştı. Kadınlara özel 10 km’lik koşuda rekor kıran Tirop, 30:29’luk dereceyi 28 saniye daha kısaltarak 30:01 yapmıştı.

2002 yılında Faslı Asmae Leghzaoui’ye ait 30:29’luk rekoru kıran Tirop, “Dünya rekorunu kırdığım için çok mutluyum. Tempo zorlayıcıydı ama vücudumun iyi tepki verdiğini hissettim” ifadelerini kullanmıştı.

KENYA’NIN PARLAYAN YILDIZIYDI

2017 ve 2019’da Dünya Şampiyonalarında bronz madalya kazanan Tirop, 2015 yılında o seviyedeki en genç ikinci madalya sahibi olarak tarih yazdığı Dünya Kros Şampiyonası’nı da birincilikle tamamlamıştı. Tirop’un 2015 Dünya Kros Şampiyonası’nda henüz 19 yaşında kazandığı zafer, onu efsanevi Zola Budd’ın ardından, kadınlar yarışının gelmiş geçmiş en genç ikinci galibi yapmıştı. Ayrıca 2014 yılında Uganda, Kampala’da Afrika Kros Şampiyonası’nı ve 2013 yılında Polonya’nın Bydgoszcz kentinde Dünya Gençler Kros Şampiyonası’nı kazandı.